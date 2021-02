Mortal Kombat, il trailer da urlo frantuma il record Rated-R: è il più visto di sempre!

Il primo e violentissimo trailer di Mortal Kombat deve aver catturato l'attenzione non solo dei videogiocatori più accaniti e fan della saga, ma anche del pubblico mondiale affamato di nuovi film e di nuovo cinema.

Il filmato promozionale distribuito da Warner Bros. e HBO Max per il nuovo adattamento del celebre videogame, infatti, ha siglato una vittoria pazzesca per la casa di produzione New Line Cinema: per la sezione dei trailer vietati ai minori, infatti, Mortal Kombat ha registrato un'incredibile cifra di 116 milioni di visualizzazioni in una settimana, diventando il trailer Rated-R col maggior numero di click di tutti i tempi superando Logan e Deadpool 2.

Deadline riporta che: "Il trailer del film diretto da Simon McQuoid è entrato in tendenza in 52 mercati totali su YouTube e 28 mercati totali su Twitter, registrando una valutazione social del 98%". Questi dati sono abbastanza significativi, e indicano che New Line Cinema, Warner Bros. e soprattutto HBO Max - il servizio di streaming tramite il quale il film sarà distribuito in contemporanea all'uscita in sala - potrebbero avere tra le mani una piccola, grande miniera d'oro. Il che, secondo le logiche interne di Hollywood, dovrebbe tradursi quasi certamente in altri film di Mortal Kombat.

Ricordiamo che Mortal Kombat uscirà nelle sale e su HBO Max il prossimo 16 aprile. Aspettiamoci un'uscita digitale in Italia, come ci hanno insegnato recentemente Wonder Woman 1984 e gli imminenti Justice League di Zack Snyder e Tom & Jerry.