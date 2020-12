Mortal Kombat, il trailer non arriva e il produttore si scusa: 'Ma ne sarà valsa la pena'

Non è carino far aspettare i propri fan, in particolar modo quando gli si era promesso qualcosa per una certa data: l'ha imparato a proprie spese il produttore di Mortal Kombat, che in queste ore ha dovuto recapitare una brutta notizia a quanti erano in attesa di novità sul film.

Attesa scatenata dallo stesso Todd Garner alcuni giorni fa con la promessa di importanti novità su Mortal Kombat: in rete si era dunque immediatamente cominciato a fantasticare sull'arrivo di un trailer che, però, a quanto pare non vedremo per un po' di tempo ancora.

"A proposito delle novità su MK... A quanto pare NON verranno rivelate oggi... E quindi non posso condividerle con voi in questo momento. Mi dispiace tantissimo! BRUTALITY! Credetemi, sono impaziente proprio quanto voi. Ma ne sarà valsa la pena! Siate forti!" sono state le parole di Garner, apparso su Twitter sinceramente dispiaciuto.

Toccherà dunque pazientare ancora per dare un'occhiata alle prime immagini di una delle trasposizioni tratte da un videogioco più attese degli ultimi anni: speriamo, dunque, che le novità siano tali da far dimenticare ai fan questa piccola delusione! Le aspettative, d'altronde, sono decisamente alte: stando alle parole dello sceneggiatore, Mortal Kombat sarà il più fedele possibile ai videogiochi. Sarà vero? Lo scopriremo tra un po' di tempo!