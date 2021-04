Mortal Kombat, una superstar WWE si candida come interprete di Johnny Cage

In attesa che Mortal Kombat arrivi anche in Italia, continuano le discussioni sull'assenza di uno dei membri più amati del roster della cella celebre saga videoludica, ovvero Johnny Cage, il quale ha già trovato un candidato per il ruolo in un eventuale sequel.

"Niente Johnny Cage? Non servono gli effetti speciali. Lasciatemi fare il casting per voi" ha scritto la superstar della WWE The Miz su Twitter, dove ha condiviso una fan art di se stesso nei panni del personaggio.

Per quanto riguarda il potenziale debutto del combattente in uno dei prossimi film del franchise, il produttore Todd Garner ha anticipato che Johnny Cage potrebbe avere un ruolo centrale nel sequel di Mortal Kombat che ha in mente. "Johnny Cage è ovviamente l'elefante nella stanza, e ci sono varie ragioni per cui il suo ruolo era problematico in questo film - ha dichiarato - Uno è il fatto che ha una personalità molto importante. Ha bisogno del suo spazio, è molto difficile buttarlo nella mischia in un film dove c'è Kano. Quindi farlo fuori è stato molto facile, non solo per il film in questione ma per il sequel. Voglio fare il sequel e ho a disposizione Johnny Cage visto non è stato usato in questo primo film. Quindi ho un asso nella manica e magari mi faranno usare Johnny Cage in modo ampio nel secondo film."

Intanto, vi lasciamo al punteggio Rotten Tomatoes di Mortal Kombat.