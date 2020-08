Mortal Kombat, lo scult compie 25 anni! Paul WS Anderson: 'Vi svelo un segreto sui duelli'

In queste ore i fan stanno festeggiando il 25esimo anniversario del film originale di Mortal Kombat, uscito nel 1995 per la regia di Paul W.S. Anderson: proprio il cineasta, nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, ha fornito alcune nuove informazioni sul classico di (s)culto.

Anderson ha discusso dei due combattimenti più difficili del film, ovvero quello che vede Johnny Cage sfidare Scorpion e quello incentrato su Liu Kang contro Reptile.

Entrambi i combattimenti si siano rivelati nel corso del tempo tra i più popolari per i fan del film, ma a quanto pare hanno richiesto degli sforzi maggiori per essere realizzati. La chiave del successo è stata, secondo il regista, il gioco di squadra. ma portare i combattimenti sullo schermo si è rivelato uno sforzo di squadra. "Sono stati entrambi dei lunghi combattimenti che hanno coinvolto una combinazione di lavoro su cavi aerei e corpo a corpo ravvicinato", ha detto Anderson a Entertainment Weekly. "Sono stati i più difficili in termini di quantità di impegno per pianificarli e di difficoltà in termini di esecuzione".

Il regista ha aggiunto: "Ero un grande fan e conoscevo intimamente la saga di videogame. Ero convinto che sarebbe stata una proprietà intellettuale davvero intrigante da adattare, perché c'era una mitologia davvero bella dietro, che mi ricordava film classici come Jason and the Argonauts e Enter the Dragon".

Ricordiamo che un reboot del franchise di Mortal Kombat è stato realizzato da Warner Bros., con la data di uscita ancora fissata per gennaio 2021. Solo il tempo ci dirà se potrà essere all'altezza della fama del suo predecessore, anche se i produttori hanno anticipato tanta fedeltà al videogame e tanta violenza.