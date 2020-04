Mortal Kombat: per lo sceneggiatore il reboot è il miglior film sul videogioco

Secondo quanto dichiarato dallo sceneggiatore del reboot di Mortal Kombat, Greg Russo, il film in arrivo nel 2021 è il migliore in assoluto fra le trasposizioni cinematografiche del noto franchise videoludico. Russo sostiene inoltre che il film sarà molto cruento e degno del livello mostrato dal videogioco, come richiesto dai fan.

Negli ultimi anni NetherRealm Studios ha migliorato notevolmente la qualità delle scene in Mortal Kombat, come confermato poi in Mortal Kombat 11.

"Cutscene? Dimentica i cutscene, amico mio. Mortal Kombat non è mai stato così bello" ha scritto su Twitter lo sceneggiatore del film.



Nonostante Greg Russo sia di parte, visto che è lui stesso l'autore dello script, i fan sono davvero speranzosi di poter assistere finalmente ad una versione cinematografica degna del videogioco. Mortal Kombat sarà presentato in anteprima il 15 gennaio 2021, salvo eventuali ritardi dovuti alla pandemia di Coronavirus.

Diretto da Simon McQuoid e prodotto da James Wan, Mortal Kombat comprende nel cast Tadanobu Asano nel ruolo di Raiden, Mehcad Brooks nel ruolo di Jackson Briggs, Max Huang nei panni di Kung Lao e Joe Taslim in quelli di Sub Zero.

Al momento il produttore Todd Garner è incerto sul possibile rinvio del film. Garner ha assicurato che ci sarà poca CGI in Mortal Kombat e tanti contenuti Rated-R.

Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno ulteriori informazioni circa l'uscita del film.