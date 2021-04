Mortal Kombat, lo sceneggiatore Greg Russo rivela i piani per una trilogia

Intervistato recentemente dai microfoni di Collider, lo sceneggiatore dell'attesissimo Mortal Kombat di Simon McQuoid, reboot cinematografico dell'omonimo franchise videoludico prodotto da James Wan, havuto modo di parlare dei piani per una trilogia, rivelare anche qualche easter egg nel film e spiegare il finale del primo capitolo.

Visto il successo che sta ottenendo al cinema e anche su HBO Max tra i fan, il nuovo Mortal Kombat, è facile prevedere che sarà prodotto almeno un secondo capitolo, questo nonostante un'accoglienza per lo più fredda o tiepidissima della critica, che invece lo ha generalmente stroncato (salvo poche eccezioni). Parlando dunque dei piani per una trilogia, Russo ha spiegato:



"Abbiamo cercato di lavorare e sistemare al meglio questo primo film, che nella mia testa è sempre stato un pre-torneo, una sorta di introduzione al Mortal Kombat. Nel secondo film - se lo faremo, si spera - l'idea è quella di entrare nel vivo del torneo, poi, mentre il terzo affronterà le conseguenze post-torneo. L'idea, quindi, era di sviluppare questo primo capitolo come introduttivo per piantare i semi dei prossimi due film e del finale".



Russo ha poi continuato:



"Anche se eravamo ovviamente tutti concentrati sul primo film, da sceneggiatore penso che sia sbagliato chiudersi in un angolo. È un po' il mio motto. Si dovrebbe sempre pensare a dove può arrivare la propria storia oltre le due ore che si hanno a disposizione per raccontarla. Quindi per me ha sempre portato a qualcosa di più grande. Dunque, data la mole di personaggi del franchise e l'impossibilità di sviluppare diversi film stand-alone dedicati a ognuno di loro, mi sono subito catapultato nella modalità Avengers, il che per me è stata una sfida davvero divertente. Sapevo anche che c'erano personaggi che non aveva senso inserire prima ancora che cominciasse il torneo, per questo li abbiamo lasciati fuori".



Nella storia di Mortal Kombat, infatti, i guerrieri del Earthrealm riescono a sventare i piani di quelli del Outworld, votati all'uccisione dei guardiani della Terra prima ancora dell'inizio del Torneo. Alla fine, Cole Young torna svela che si sta dirigendo a Hollywood per reclutare un nuovo guerriero, e mentre esce dall'inquadratura la telecamera si ferma sul poster di un film con Johnny Cage, che sarà sicuramente tra le new entry di un eventuale Mortal Kombat 2.



Vi lasciamo al riadattamento del tema classico di Mortal Kombat per la colonna sonora e anche al nostro first look dei primi 12 minuti di Mortal Kombat.