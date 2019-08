Mortal Kombat: lo sceneggiatore del film promette che 'non si ripeterà quanto già visto'

Gli appassionati videoludici conoscono una regola non scritta che sa confermarsi con amarezza: i film tratti da videogiochi rischiano spesso di essere un buco nell’acqua. Per evitare l’ennesima delusione, lo scrittore del prossimo film tratto da Mortal Kombat ha già giurato il massimo rispetto per il celebre picchiaduro da portare ancora al cinema.

Per tie-in si intende un’opera di ingegno che nasce da una fonte di natura diversa: un esempio noto sono i film tratti da fumetti o videogiochi, e nel caso di Mortal Kombat ci sono già due pellicole tristemente illustri che non rendono affatto giustizia ai pixel di ispirazione.

Infatti, con l’omonimo Mortal Kombat e il suo seguito, ovvero Mortal Kombat – Distruzione totale, il picchiaduro sviluppato da Midway Games nel 1992 e tornato alla ribalta nel 2019 con l’undicesimo capitolo è stato completamente bistrattato come tante altre saghe di culto – basti pensare a Super Mario Bros. o a Street Fighter e il gioco è davvero fatto.

Memore di questi precedenti, lo sceneggiatore Greg Russo è corso subito ai ripari mentre si sta avviando la fase creativa del terzo film ispirato alle zuffe tra Sub Zero e soci: “Vogliamo raccontare una storia nuova che sia eccitante, ma anche che sia fedele all’universo dei videogiochi che tutti quanti conoscono e amano”.

Russo, che si è definito un fan di vecchia data di Mortal Kombat, ha dichiarato che il nuovo film dovrà essere piacevole senza stravolgere la lore del videogioco: “Lo scopo è rendere merito agli appassionati e capire quale sia la storia migliore per un’opera unica”.

Da quanto espresso non occorrerà vedersi nuovamente le due trasposizioni cinematografiche, mentre saranno più che probabili i riferimenti ai numerosi personaggi dei vari capitoli videoludici e soprattutto alle spettacolari Fatalities che hanno reso celebre la saga.

L’uscita del film è prevista per il 5 Marzo 2021.