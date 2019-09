Mortal Kombat: rivelato il nuovo logo del reboot cinematografico

Sono da poco iniziate le riprese di Mortal Kombat, reboot cinematografico della celebre saga videoludica prodotto da James Wan e diretto da Simon McQuaid.

Per stuzzicare la curiosità dei fan, la star del film Lewis Tan ha diffuso in rete una foto del ciak del film: come potete vedere in calce alla notizia, l'immagine mostra il nuovo logo - formato dalla scritta e l'iconico dragone - colorato di rosso. "Primo sangue. E' iniziato" ha scritto l'attore nel posto.

Nonostante le anticipazioni dello sceneggiatore Greg Russo e i vari rumor sui personaggi, non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Tan in questo reboot. Se sperate di vedere nel film qualche volto storico di Mortal Kombat che non è ancora stato annunciato, potete stare tranquilli: Russo ha confermato che in futuro verranno svelati dei nuovi personaggi.

Con una data di uscita prevista per il 5 marzo 2021, il film vedrà nel cast anche Hiroyuki Sanada (Scorpion), Jessica McNamee (Sonya Blade), Ludi Lin (Liu Kang), Josh Lawson (Kano), Mehcad Brooks (Jax Briggs) e Tadanobu Asao (Raiden). Chin Han interpreterà il villain principale, Shang Tsung, con Joe Taslim e Sisi Stringer che vestiranno rispettivamente i panni Sub-Zero e Meleena.

Cosa vi aspettate dal reboot? Fatecelo sapere nei commenti.