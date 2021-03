Mortal Kombat, rinviata la data di uscita: e la 'colpa' è di Godzilla vs Kong!

L'uscita del reboot cinematografico di Mortal Kombat è stata appena posticipata dalla Warner Bros., e la colpa a quanto pare è imputabile all'altro blockbuster della major, Godzilla vs Kong.

Secondo Deadline, questa decisione infatti sembrerebbe essere stata presa dalla Warner Bros. per concedere più spazio di manovra a Godzilla vs Kong, che negli Stati Uniti esce oggi 31 marzo tra cinema e piattaforma di streaming on demand HBO Max: considerato che gli incassi dalla Cina sono veramente mostruosi, le aspettative per le performance al botteghino del nuovo film MonsterVerse sono altissime in casa Warner, e pubblicare un altro blockbuster poche settimane dopo potrebbe rischiare di smorzare l'entusiasmo del pubblico.

Per evitare di dover gareggiare contro sé stessa, dunque, Warner Bros. ha scelto di rinviare Mortal Kombat: previsto originariamente per il 16 aprile, il film adesso uscirà il 23 aprile, sempre tra sala cinematografica e HBO Max. Non ci sono ancora notizie per una distribuzione italiana, né per Mortal Kombat né tanto meno per Godzilla vs Kong, dunque rimanete sintonizzati.

Diretto da Simon McQuoid e prodotto da James Wan, il nuovo Mortal Kombat sarà rigorosamente rated-r e vede Lewis Tan nel ruolo del personaggio originale Cole Young, che affiancherà icone classiche del franchise di videogiochi di Mortal Kombat: Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Ludi Lin (Liu Kang), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Sub-Zero) e Hiroyuki Sanada (Scorpion), e tanti altri.