Mortal Kombat, rilasciata su Twitter una foto dal dietro le quinte del film

Poche ore fa è stata pubblicata su Twitter una nuova foto inedita di Mortal Kombat, nuovo adattamento cinematografico della celebre saga di videogame che sarà prodotto dalla New Line e James Wan e distribuito dalla Warner Bros..

L'immagine, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, è stata pubblicata dal co-produttore Tood Garner della Broken Road Productions: sfortunatamente, la foto non contiene dettagli particolarmente succosi relativi ai personaggi protagonisti o ai loro costumi, ma svela una delle location usate per il film, immortalando un panorama assolutamente meraviglioso.

La foto, furbescamente, è stata scattata da molto lontano, ed è impossibile individuare dettagli relativi alla scena che la troupe stia girando: come sottolineato dalla didascalia di accompagnamento al tweet, bisogna strizzare gli occhi solo per riuscire a vedere le miniature degli attori e degli operatori a lavoro in lontananza.

ll reboot di Mortal Kombat avrà come villain principale Shang Tsung (interpretato da Chin Han), al soldo del quale troveremo anche il trio formato da Reptile, Sub-Zero (Joe Taslim) e Meleena (Sisi Stringer). Protagonista ed eroe del nuovo film sarà un contendente chiamato Cole Turner, interpretato nella trasposizione da Lewis Tan e braccato nella storia proprio da Sub-Zero e dagli altri sgherri di Shang Tsung, forse per motivi legati a un oggetto mistico noto come Black Medallion. Ad ogni modo, tutte queste informazioni ad oggi non sono state né confermate né smentite dalla produzione.

La data d'uscita di Mortal Kombat è fissata per il 5 marzo 2021.

Nel cast anche il grande Hiroyuki Sanada nei panni di Scorpion.