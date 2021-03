Mortal Kombat, il reboot sfiderà il Rated-R: 'Ci spingeremo al limite!'

Per gli amanti del videogame Mortal Kombat le cruente e sanguinarie fatality rappresentano una parte importante del suo fascino, e una certa dose di violenza è imprescindibile. L'adattamento cinematografico del 1995, diretto da Paul W.S Anderson, fu considerato un po' troppo soft da questo punto di vista, anche a causa della classificazione PG-13.

Il reboot prodotto da James Wan, per la regia di Simon McQuoid, non dovrebbe avere di questi problemi. Lo stesso regista ha dichiarato a SFX Magazine che il film sfrutterà al massimo la libertà concessa dalla classificazione Rated-R.

"Volevamo spingere il sangue, la violenza e le fatality fino al limite. Ovviamente, si arriva a un punto in cui il film diventerebbe impubblicabile se ci spingiamo troppo oltre, e questo sarebbe improduttivo e molto poco saggio per gli investimenti dello studio. Ma fin dal primo giorno ci siamo detti: Ok, lo faremo, e lo faremo nel modo giusto."

Simon McQuaid non era un fan di Mortal Kombat, ma ha abbracciato con entusiasmo il progetto. Anche la classificazione Rated-R pone dei limiti, per non cadere in ulteriori restrizioni, ma a quanto promette il film si prenderà davvero tutte le libertà concesse all'interno di questo confine, comunque più ampio del precedente.

Dai produttori del film, intanto, è arrivata la promessa che Johnny Cage sarà centrale in Mortal Kombat 2, ma prima di pensare al sempre più probabile sequel è bene aspettare il 16 aprile, data di uscita del reboot di Mortal Kombat.