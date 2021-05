Mortal Kombat: quando esce in Italia e dove vederlo legalmente?

Dopo l'uscita negli Stati Uniti, al cinema e su HBO Max, anche per il pubblico italiano sta per scoccare l'ora di Mortal Kombat. Il reboot, prodotto da James Wan e diretto da Simon McQuoid, ha infatti finalmente una data di uscita nel nostro paese. Vi spieghiamo tutto in un video.

Sul nostro canale YouTube e all'interno della notizia, infatti, troverete tutte le informazioni sulla trama di Mortal Kombat e su quando e dove sarà possibile vederlo.

Mortal Kombat arriva in prima assoluta su Sky: l'appuntamento è per domenica 30 maggio, alle ore 21.15. Come di consueto, il film sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Scritto da Greg Russo Dave Callaham, sceneggiatori di Wonder Woman 1984, il film metterà i protagonisti del celebre videogioco uno contro l'altro, in una sfida senza esclusione di colpi, comprese le brutali fatality.

In Mortal Kombat, il campione di MMA Cole Young (interpretato da Lewis Tan) è ignaro della sua eredità: non sa perché l'arcistregone Shang Tsung (Chin Han) abbia inviato sulle sue tracce il suo miglior guerriero, Sub Zero (Joe Taslim). Dopo un periodo di addestramento, Cole Young sarà pronto ad affrontare l'Outworld, in una epica battaglia in cui è in gioco il destino dell'universo.

Il reboot di Mortal Kombat non resterà un capitolo isolato: nel futuro del franchise è infatti in arrivo anche un prequel su Sub Zero.