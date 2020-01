Mortal Kombat: il produttore rivela quando potrebbe arrivare il primo trailer

Con la data d'uscita nelle sale lontana ancora di un anno, non sappiamo ancora quando effettivamente potremo vedere qualcosa di concreto su Mortal Kombat, ma il produttore ha indicato un periodo ben preciso entro il quale dovremmo aspettarci un primo trailer.

Siamo parlando di Todd Garner, che ha fornito qualche informazione in merito a un primo trailer ufficiale del reboot rispondendo a un fan che gli chiedeva esattamente quando potremo aspettarci l'arrivo di un primo filmato: "Penso questa estate", è stata la risposta. Nei prossimi mesi potrebbero quindi emergere le prime immagini, seguite appunto dal trailer in estate.

Mortal Kombat è prodotto dal regista di Aquaman, James Wan, con Greg Russo parte del progetto in qualità di sceneggiatore. Le riprese del film sono cominciate all'inizio del 2019, quando Russo ha condiviso il teaser che mostrava i progressi fatti sulla lavorazione del film. Da quel momento in poi sono arrivati aggiornamenti sui protagonisti del film. Ludi Lin nei panni di Liu Kang, ha condiviso nelle scorse settimane quella che a tutti gli effetti sembrava una scena di combattimento. Lewis Tan parteciperà al film, in un ruolo non ancora definito. Altri ruoli già assegnati sono quelli di Raiden, interpretato da Tadanobu Asano, Sonya Blade interpretata da Jessica McNamee, Scorpion che verrà impersonato da Hiroyuki Sanada, Jax Briggs interpretato da Mehcad Brooks e Joe Taslim nei panni di Sub Zero.

Lo scorso dicembre è stato poi rivelato che la produzione ha assunto anche Matilda Kimber, una dodicenne australiana, nazione in cui hanno avuto luogo le riprese. Sfortunatamente, è qui che i dettagli si esauriscono, e il suo ruolo nel film rimane avvolto dal mistero. tuttavia, la scarsità di informazioni non ha impedito ai fan di speculare: come forse saprete, il ruolo di Lewis Tan nel film non è stato ancora rivelato, anche se voci di corridoio hanno anticipato che sarà sostanziale ai fini della trama; potrebbe trattarsi addirittura di quello del protagonista, tale Cole Turner, e i fan adesso stanno ipotizzando che la Kimber reciterà nel ruolo di sua figlia.

Inizialmente programmato in uscita il 5 marzo 2021, la Warner Bros. ha anticipato l'uscita di Mortal Kombat al 15 gennaio 2021.