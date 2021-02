Mortal Kombat, il produttore risponde ai fan preoccupati per l'aspetto di Mileena

Il primo trailer ufficiale di Mortal Kombat, nuova pellicola basata sul celebre franchise di picchiaduro targato Warner Bros., ha subito scatenato un grande entusiasmo tra i fan che attendono un nuovo adattamento da oltre 25 anni. Tuttavia, non sono mancate anche alcune preoccupazioni.

Una di queste riguarda l'aspetto di Mileena, che nel trailer appare brevemente mentre lecca del sangue da un kunai dopo una brutale uccisione, e nello specifico il costume e la sua particolare dentatura. Rispondendo ad un utente che ha espresso la sua preoccupazione su Twitter, tuttavia, il produttore Tod Garner ha invitato i fan a pazientare ancora un po'. "Non avete visto ancora tutto di lei" ha scritto, probabilmente anticipando del nuovo materiale promozionale incentrato sul personaggio in arrivo prima del debutto del film.

Con un'uscita fissata al prossimo 16 aprile nelle sale americane e su HBO Max, il film vedrà come protagonista un personaggio inedito di nome Cole Young, un combattente di MMA che non comprende il motivo per cui l'Imperatore Shang Tsung ha inviato il suo migliore guerriero, l'iconico Sub-Zero, a dargli la caccia. Per quanto riguarda i volti storici del franchise, ritroveremo anche Scorpion, Raiden, Sonya Blade e Liu Kang, mentre sta facendo molto discutere la possibile assenza di Johnny Cage.

Intanto, il regista della pellicola ha spiegato perché ha deciso di cambiare l'origine di di Jax.