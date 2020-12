Mortal Kombat, il produttore annuncia delle novità: trailer in arrivo?

Uno dei produttori impegnati in Mortal Kombat ha anticipato una novità in arrivo per quanto riguarda il prossimo capitolo cinematografico. Proprio come altri diversi film anche Mortal Kombat è stato influenzato dalla pandemia di COVID-19 in corso. Tuttavia il titolo rientra tra quelli Warner Bros. che usciranno sia in streaming che in sala.

Oltre a quest'ultimo aggiornamento i fan potranno aspettarsi a breve un'ulteriore novità che potrebbe profilarsi già nelle prossime ore oppure direttamente agli imminenti Game Awards. Che sia il preludio al trailer?

Ricordiamo che il film arriverà sia su HBO Max che nelle sale cinematografiche dal prossimo 15 gennaio.



I fan non vedono l'ora di vedere il cast storico di personaggi in azione, come Johnny Cage, Liu Kang, Jax, Sonya Blade, Scorpion, Kano, Raiden, Sub-Zero e Shang Tsung.

La serie videoludica picchiaduro risale al 1992, e diventò un marchio cult degli anni '90, generando due lungometraggi: Mortal Kombat, uscito nelle sale nel 1995 e diretto da Paul W.S. Anderson e Mortal Kombat - Distruzione totale, uscito nel 1997 per la regia di John R. Leonetti.



L'11 dicembre si svolgeranno di Game Awards; all'edizione 2020 dei Game Awards parteciperanno Gal Gadot e Brie Larson, due star dei cinecomic in film quali Wonder Woman e Captain Marvel.

Il nuovo film di Mortal Kombat sarà molto fedele al videogioco, come annunciato ufficialmente poco tempo fa.