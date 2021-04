Mortal Kombat: le prime recensioni della critica, ecco cosa dicono

L'atteso blockbuster della Warner, Mortal Kombat, esce oggi nelle sale americane e contemporaneamente in streaming su HBO Max, così sono arrivate online le prime recensioni della critica verso il film di Simon McQuoid prodotto da James Wan. Se nei giorni scorsi l'attesa era alle stelle adesso è ulteriormente salita grazie ai primi pareri sul web.

Sono generalmente tiepide le prime recensioni della critica per Mortal Kombat, con la Warner che si ritrova adesso un altro potenziale successo al box-office dopo quello ottenuto da Godzilla vs. Kong che ha portato il botteghino internazionale ai livelli accettabili dopo il disastro provocato dall'attuale pandemia di coronavirus.

Cinemablend ad esempio appare alla fine soddisfatta dalla pellicola anche se ci sono alcune pecche grossolane che potrebbero minarne la visione: la valutazione finale è di 2.5 su 5 perché piacerà ai fan duri e puri che vogliono finalmente vedere questi personaggi darsele di brutto, ma Mortal Kombat manca di coerenza narrativa, Cole non è un protagonista che conquista ma la violenza non manca. E' chiara l'intenzione di voler mettere in piedi un franchise ma è come se questo primo film fosse tutto un preambolo ai prossimi e non riesce a tenersi in piedi da solo.

The Wrap lamenta una certa mediocrità nella regia di Simon McQuoid, che lo ricordiamo è all'esordio, trovando le scene d'azione piuttosto imbarazzanti mentre la CGI appare troppo forzata. Invece, Entertainment Weekly mette in evidenza come molti altri la brutalità di Mortal Kombat, ma anche il magazine ribadisce che la narrazione è molto debole e poco coesa.

Chi sembra aver molto apprezzato il film è Vital Thrills, che sottolinea come chi si concentri solo sugli aspetti della trama non abbia realmente capito il punto dell'operazione: "E' esattamente quello che i fan volevano che fosse ed è una divertente distrazione dalla realtà per come è al momento".

Vi lasciamo al nostro first look dei primi 12 minuti di Mortal Kombat. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia. Su queste pagine potete vedere anche i primi 7 minuti di Mortal Kombat.