Mortal Kombat: quali sono i poteri di Sub-Zero? Origini e abilità del persoggio

Come rivelato dallo sceneggiatore Greg Russo, il reboot cinematografico di Mortal Kombat è intenzionalmente il primo capitolo di un'eventuale e sperata trilogia, motivo che ha reso il film più introduttivo che totalmente esplicativo, e questa scelta è ricaduta ad esempio sia sul background del torneo che dei protagonisti.

Ad esempio, anche se viene presentato nel progetto come un combattente potente e pericoloso, Sub-Zero di Joe Taslim non viene approfondito praticamente per nulla, né in merito al suo addestramento, né in relazione al suo clan (quello dei Lin Kuei) e alle sua straordinarie abilità con il ghiaccio. Il che è strano, data invece la centralità delle origini di Scorpion.



Rifacendoci dunque alla mitologia dei videogiochi, i poteri di ghiaccio di Bi-Han/Sub-Zero possono essere ricondotti a una razza di esseri interdimensionali noti semplicemente come Cryomancer. Originari del regno paradisiaco di Edenia, i Cryomancer furono banditi dall'Outworld dalla regina Sindel per motivi poi dimenticati nel tempo. Quali che fossero i loro peccati, comunque, i Cryomancer vennero sterminati quasi per intero durante i primi giorni del regno di Shao Khan come Imperatore dell'Outworld, e i pochi superstiti rimasti dopo questo genocidio riuscirono a sopravvivere nascondendosi e fuggendo in altri regni come l'Earthrealm, arrivando poi a incrociarsi con altre specie umanoidi.



Ed è così che arriviamo a Bi-Han del clan Lin Kuei. Dato che la criomanzia era ormai precetto del clan, questo iniziò a tramandarsi per linea ereditaria, sanguinea, tra i membri più forti dello stesso tra cui appunto Bi-Han, suo fratello Kuai Liang e il padre dei due, conosciuto semplicemente come Hydro. Questo significa che l'abilità del ghiaccio in questione è praticamente insegnabile e rara.



Bi-Han, in quanto cryomancer, ha riflessi sovrumani ed è in grado di dominare e plasmare a suo piacimento il ghiaccio.



