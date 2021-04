Mortal Kombat, ecco perché è stato scelto come protagonista l'inedito Cole Young

Oltre a conquistare i fan storici del franchise con strizzate d'occhio e riferimenti ai videogiochi originali, il reboot di Mortal Kombat avrà il compito di introdurre la cosiddetta "lore" anche ai nuovi spettatori. Un compito che, stando al regista Simon McQuoid, è stato delegato alla new entry Cole Young.

"Il punto di vista del nuovo pubblico è una parte molto importante. Sapevo di aver bisogno di un modo per introdurre gli spettatori a questo canone molto ricco, stratificato e dettagliato che è Mortal Kombat. Ma non volevamo che Cole fosse un personaggio completamente nuovo; volevamo che avesse anche una connessione con gli elementi chiave di Mortal Kombat" ha spiegato McQuoid sul protagonista della pellicola, un ex combattente MMA che avrà a che fare con volti iconici di Mortal Kombat come Sub-Zero, Scoprion, Sonya Blade e Liu Kang.

Nonostante si tratti di un personaggio creato appositamente per la pellicola, dunque, Cole presenterà dei legami con il canone della saga targata Warner Bros. "La sua connessione con Mortal Kombat è costruita attraverso il film, gli elementi del suo lignaggio e così via" ha aggiunto McQuoid. "L'obiettivo era creare qualcuno che si sentisse nuovo ma che in qualche modo appartenesse a questo mondo. Una sorta di tentata alchimia. Lewis ha fatto un lavoro fantastico, è stato davvero bravo."

Vi ricordiamo che Mortal Kombat debutterà nelle sale americane e su HBO Max il prossimo 23 aprile, mentre non ci sono ancora notizie sulle distribuzione italiana. Intanto, vi lasciamo agli aspetti più entusiasmanti del nuovo film Mortal Kombat.