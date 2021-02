Mortal Kombat: perché non c'è Johnny Cage nel trailer del nuovo film?

Nonostante l'accoglienza positiva riservata dai fan, il trailer ufficiale del nuovo film di Mortal Kombat ha fatto discutere per l'assenza di uno dei personaggi più amati dagli appassionati della saga di picchiaduro targata Warner Bros: il combattente classico Johnny Cage.

Mentre è stata confermata la presenza di volti storici del franchise come Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Sonya Blade e Liu Kang, gli autori potrebbero aver deciso di affidare il ruolo di outsider solamente a Cole Young, la new entry originale interpretata da Lewis Tan, tuttavia delle vecchie dichiarazioni rilasciate dallo sceneggiatore Greg Russo avevano lasciato intendere tutt'altro.

A novembre 2019, durante uno scambio di tweet con i fan, Russo aveva infatti affermato di avere in mente "grandi piani" per il personaggio ispirato a Jean-Claude Van Damme. Ovviamente con il tempo le idee dell'autore potrebbero anche essere cambiate, ma è possibile che Warner stia pianificando di sorprendere i fan con un cameo inaspettato di Cage o addirittura di inserirlo in un eventuale seguito, se il film dovesse ottenere il successo desiderato.

L'uscita del film in ogni caso è fissata al prossimo 16 aprile, in contemporanea nelle sale americane e su HBO Max, dunque potrebbero arrivare degli aggiornamenti già nelle prossime settimane. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Johnny Cage nel nuovo film? Fatecelo sapere nei commenti.