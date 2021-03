Mortal Kombat, parla l'attore di Kung Lao: 'I combattimenti sono essenziali per la storia'

Al contrario dei precedenti adattamenti, l'atteso reboot di Mortal Kombat in arrivo ad aprile comprende nel cast numerosi attori con esperienza nella arti marziali. Uno di questi è Max Huang, interprete di Kung Lao, che ha parlato della questione durante una set visit.

"Credo che 'autenticità' sia nel complesso la parola che più mi viene in mente parlando di questo film" ha dichiarato l'attore (via Comicbook.com). "Non solo per quanto riguarda il cast, in cui abbiamo persone asiatiche, africane e donne forti ad interpretare questi personaggi, ma anche grazie agli attori che sono in grado di combattere. Voglio dire, questo è ciò che la gente vuole vedere, perché il pubblico non è stupida."

Per l'attore, oltre ad essere una componente essenziale della narrazione, il combattimento è a tutti gli effetti un modo di recitare: "Quindi questo è un altro punto a favore dell'autenticità, perché per me essere in grado di esibirsi fisicamente fa parte della recitazione. Non voglio fare i combattimenti a parte e poi tornare a recitare. No, i combattimenti in un film fanno parte della recitazione e raccontano la storia. Quindi lo studio, il regista e tutti quanti hanno fatto una scelta intelligente nell'assumere persone in grado di fornire questi risultati. Quindi sì, penso che sia stata una scelta intelligente."

Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale americane e su HBO Max il prossimo 16 aprile 2021. Intanto, a proposito degli scontri corpo a corpo, il produttore James Wan ha rivelato il suo combattente preferito di Mortal Kombat.