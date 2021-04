Mortal Kombat, le origini di Scorpion nei primi sette e sensazionali minuti del film

Soli tre giorni separano il mercato statunitense dall'arrivo dell'attesissimo Mortal Kombat di Simon McQuoid, e per stuzzicare ulteriormente l'attenzione dei fan al riguardo Warner Bros. ha deciso di pubblicare online i primi sette e riusciti minuti del film prodotto da James Wan, dedicati alla storica rivalità Scorpion vs Sub-Zero.

Essedo soggetto a restrizioni d'età per il contenuto violento ed esplicito, vi invitiamo a cliccare sul seguente link per il filmato.

Quello che si vede nel footage è infatti l'inizio della faida tra il clan di Hanzo Hasashi e quello di Bi-han, con il secondo che attacca senza preavviso il primo, sterminandolo per intero. Quello che possiamo dirvi è che il filmato si ferma poco prima dell'inizio del primo e micidiale scontro tra Scorpion e Sub Zero, quello che sancirà poi per il prosieguo del film il percorso di vendetta intrapreso da Hanzo.



Sui combattimenti, comunque, in una recente intervista, proprio Simon McQuoid ha detto una cosa interessante sostenendo che ci saranno molte coreografie studiate ad hoc che andranno a sostituire un montaggi forsennato, lasciando dunque entrare l'audience all'interno dell'azione come parte integrante e fondamentale del racconto. Audace e soprattutto in linea con il discorso dell'autenticità fatto poco sopra, il che rende a priori il film quanto meno coerente in termini di concept, si spera spettacolare anche nel risultato.

Mortal Kombat uscirà al cinema e su HBO Max il prossimo 23 aprile 2021. Vi lasciamo al nostro first look dei primi 12 minuti di Mortal Kombat. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita specifica per il mercato italiano, ma vi terremo aggiornati al riguardo, nella speranza che possa essere annunciata il prima possibile.