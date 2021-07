Mortal Kombat da oggi in home video: tutto quello che c'è da sapere sul film

Dopo gli ottimi risultati ottenuti su HBO Max, da oggi 7 luglio Warner Bros. porta in Italia la versione home video di Mortal Kombat, disponibile nei formati DVD, Blu-ray™, 4K UHD e Steelbook 4K UHD.

Diretto dal regista australiano Simon McQuoid (al suo debutto alla regia) e prodotto da James Wan, la nuova avventura cinematografica ispirata alla celebre saga di picchiaduro vede come protagonista il campione di MMA Cole Young (Lewis Tan), abituato a scontrarsi con chiunque per soldi, è ignaro della sua eredità, e del motivo per cui l’arcistregone dell’Outworld, Shang Tsung, abbia inviato il suo miglior guerriero Sub-Zero, un Criomante ultraterreno, a dargli la caccia.

Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade, che è sotto la direzione di Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lui sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Presto si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che garantisce rifugio a coloro che portano il marchio come il suo. Qui, Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, per prepararsi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo.

Di seguito trovate la lista dei contenuti extra dell'edizione:

Scene eliminate

From game to screen: The Making of Mortal Kombat

Mortal Kombat: Fan favorite characters - 11 featurette

Fight Koreography

Into the Krypt: Easter Eggs of Mortal Kombat

Anatomy of a scene - 7 featurette

La pellicola è inoltre già disponibile anche per l'acquisto digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Mortal Kombat.