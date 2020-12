Mortal Kombat: il nuovo poster rivela quando arriverà su HBO Max

Tra i film del listino Warner Bros. che nel 2021 approderanno sia nelle sale cinematografiche che sulla piattaforma HBO Max c'è anche l'adattamento della celebre serie videoludica di Mortal Kombat prodotto da James Wan. La Warner ha quindi recentemente aggiornato la data d'uscita del film e lo ha comunicato attraverso un nuovo poster ufficiale.

Precedentemente programmato per la metà di gennaio 2021, Mortal Kombat uscirà invece il 16 aprile 2021, in piena primavera, e sarà possibile vederlo sia nelle sale cinematografiche che in esclusiva per il mercato americano su HBO Max, come del resto tutto il listino film della Warner previsto per l'anno prossimo. Nello svelare la nuova data d'uscita, Warner ha diffuso un nuovo poster con il dettaglio della data e il logo di HBO Max, ma si tratta semplicemente di una riproposizione del logo ufficiale del film, in quanto manca ancora un'immagine o addirittura il trailer della pellicola, che tarda ad arrivare.

Proprio a proposito dei ritardi del trailer di Mortal Kombat, il produttore Todd Garner si è scusato con i fan: "A proposito delle novità su MK... A quanto pare NON verranno rivelate oggi... E quindi non posso condividerle con voi in questo momento. Mi dispiace tantissimo! BRUTALITY! Credetemi, sono impaziente proprio quanto voi. Ma ne sarà valsa la pena! Siate forti!" sono state le parole di Garner, apparso su Twitter sinceramente dispiaciuto.

Toccherà dunque pazientare ancora per dare un'occhiata alle prime immagini di una delle trasposizioni tratte da un videogioco più attese degli ultimi anni: speriamo, dunque, che le novità siano tali da far dimenticare ai fan questa piccola delusione!

Le aspettative, d'altronde, sono decisamente alte: stando alle parole dello sceneggiatore, Mortal Kombat sarà il più fedele possibile ai videogiochi. Sarà vero? Lo scopriremo tra un po' di tempo!