Mortal Kombat: nuovi dettagli sulla trama del film, ci saranno anche Reptile e Shang Tsung

Dopo la conferma di Ludi Lin nei pani di Liu Kang, il nuovo adattamento live-action di Mortal Kombat si prepara ad accogliere un altro storico personaggio della saga di picchiaduro.

Oltre a confermare la presenza di Jarek e del Black Dragon, infatti, un nuovo report di HN Entertainment ha rivelato che nel reboot ci sarà anche un volto già apparso nel videogioco originale uscito nel 1992: stiamo parlando di Reptile, che svolgerà il ruolo del villain al fianco di Sub-Zero (Joe Taslim) e Mileena (Sisi Stringer).

A quanto pare il trio agirà al servizio dell'antagonista principale del film, Shang Tsung.

Il report conferma che il protagonista sarà invece la new entry Cole Turner, personaggio che nel film sarà braccato da Sub-Zero e gli altri servitori di Shang Tsung; inoltre nel film sarà presente un oggetto conosciuto come il Black Medallion.

Le riprese di Mortal Kombat inizieranno entro la fine dell'anno in Australia in vista dell'uscita prevista per il 5 marzo 2021. Gli altri membri del cast confermati sono Tandanobu Asano nei panni di Raiden e Mehcad Brooks in quelli di Jax, mentre secondo alcune indiscrezioni Joel Edgerton potrebbe interpretare Kano.

Il film è prodotto da James Wan e scritto da Greg Russo, che in una recente intervista ha rivelato di essere un fan di lungo corso di Mortal Kombat. Che aspettative avete nei confronti della pellicola? Fatecelo sapere nei commenti.