Mortal Kombat, nuove informazioni: dai personaggi assenti ad un franchise stile Marvel!

Da una serie di nuove interviste promozionali pubblicate in queste ore sono emerse tante nuove interessanti anticipazioni su Mortal Kombat, l'adattamento cinematografico del celebre videogame in arrivo per Warner Bros. e HBO Max.

Ad esempio, il produttore Todd Garner ha parlato dei personaggi più famosi del videogame assenti dal film, come ad esempio Rain, confessando:

"Non volevamo ripeterci, e allora ci siamo chiesti: 'Stiamo riproponendo personaggi troppo simili fra loro solo per il gusto di inserirli nel film? Non volevamo fare questo errore", aggiungendo però che tutti i personaggi non presenti nel film potranno chiaramente apparire in eventuali sequel.

Questo perché, parlando con Den of Geek, Garner ha ammesso che lo scopo di Mortal Kombat è espandersi in un franchise su modello del Marvel Cinematic Universe: "L'universo di Mortal Kombat è come il franchise della Marvel, potenzialmente infinito. Quindi siamo partiti da una premessa semplice: 'Cosa farebbe la Marvel?'. Il nostro obiettivo è che Mortal Kombat funga da trampolino per un nuovo universo cinematografico, creando un Mortal Kombat Cinematic Universe sulla falsa riga del MCU o del DCEU."

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in basso. Per altri approfondimenti vi ricordiamo che il trailer di Mortal Kombat ha stabilito un nuovo record e scioccato la madre di un membro del cast!