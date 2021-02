Mortal Kombat, Liu Kang somiglia a Ryu di Street Fighter nel trailer? I tweet dei fan

Su Twitter diversi follower hanno sostenuto che Liu Kang somigli in maniera sospetta a Ryu , uno dei personaggi storici di Street Fighter. E voi cosa ne pensate? Anche secondo voi c'è una sospetta somiglianza tra Liu Kang e Ryu nel trailer di Mortal Kombat? Diretto dall'esordiente Simon McQuoid, Mortal Kombat racconta la storia di un combattente di arti marziali, Cole Young, che non comprende il motivo per cui è braccato da Sub-Zero, membro del clan di killer Lin-Kuei. ll cast del film comprende Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano e Mehcad Brooks, con Joe Taslim nel ruolo di Bi-Han/Sub-Zero. Per ricordare i fasti degli anni '90, scoprite il nostro approfondimento su Street Fighter e Mortal Kombat , per ripercorrere la storia dei due iconici franchise videoludici . Inoltre su Everyeye potete trovare il primo violentissimo trailer di Mortal Kombat , il film che Warner Bros. distribuirà in sala e contemporaneamente su HBO Max. Siete pronti a tornare nel travolgente mondo di Mortal Kombat? Non perdetevi le prossime novità sul film prodotto da James Wan.

Omg mortal Kombat trailer looks siiiiick, apart from y does Lui Kang look like Ryu — hy2022 (@Hasany0) February 18, 2021

That's cool Ryu from Street Fighter is joining the Mortal Kombat tournament to defend Earth Realm. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/z7HM3kN2KK — Ronald Kers (@Ronald_Alubalu) February 18, 2021

The first trailer for ‘MORTAL KOMBAT’ has been released.



The film releases on April 16 in theaters and HBO Max. pic.twitter.com/H9nR5ItGt5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 18, 2021