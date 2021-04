Mortal Kombat, Lewis Tan parla della sfida più grande durante le riprese del film

Comicbook.com ha pubblicato da poco un resoconto di una set visit durante le riprese dell'attesissimo Mortal Kombat, reboot cinematografico del franchise videoludico prodotto da James Wan e diretto da Simon McQuoid, e in merito ha intervistato durante la visita il protagonista Lewis Tan, interprete di Cole Young.

Unico membro del cast a interpretare un personaggio originale nel film, l'attore ha rivelato che spesso la fisicità richiesta durante le riprese del progetto "è persino arrivata a logorarlo":



"Sì, fisicamente è stata davvero una sfida interessante e dura. Abbiamo anche girato in notturna e quella porzione di produzione è stata tosta. Sono deliranti, soprattutto se devi agire fisicamente, e molte persone non lo sanno ma il lavoro d'azione è molto difficile e dispendioso di molte energie. È come fare un allenamento intensivo e ti senti prosciugato mentalmente ed emotivamente. E aggiungici anche uno stato fisico adeguato per girare e combattere quasi per 14 ore consecutive. La gente spesso non ha idea di quanto sia faticoso farlo".



Tra le altre sfide impegnative della produzione, per Tan, ci sono state anche le riprese a Coober Pedy: "Quel posto è folle", spiega l'attore, "è stata una vera sfida. Era molto caldo e anche ventoso ed era come se ci fossero mosche ovunque. Mosche del deserto, quelle cattive. Non hanno paura di te. Ti atterrano tranquillamente sulla faccia e ti arrivano a strisciare negli occhi. È stato difficile girare con questa sorta di handicap, volevo eliminarle una dopo l'altra a colpi di fatality".



Mortal Kombat uscirà in America su HBO Max e al cinema il prossimo 23 aprile 2021. Vi lasciamo inoltre al nostro first look dei primi 12 minuti di Mortal Kombat. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita specifica per il mercato italiano, ma vi terremo aggiornati al riguardo, nella speranza che possa essere annunciata il prima possibile.