Mortal Kombat Legends, svelato il titolo del sequel del film d'animazione!

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è un film d'animazione che ha debuttato l'anno scorso e oggi per la gioia dei fan è stato annunciato un sequel che sarà intitolato Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms.

I dettagli sulla trama sono attualmente un po' scarsi, ma sappiamo che Joel McHale tornerà nei panni di Johnny Cage e Jennifer Carpenter nei panni di Sonya Blade.

Inoltre torneranno anche Jordan Rodrigues come Liu Kang, Patrick Seitz come Scorpion e Hanzo Hasash, Dave B. Mitchell come Raiden, Kintaro e Sektor, Grey Griffin come Kitana, Satoshi Hasashi e Mileena, Fred Tatasciore come Shao Kahn, Ike Amadi come Jax Briggs e One Being, Artt Butler come Shang Tsung e Cyrax e Robin Atkin Downes come Shinnok e Reiko.



Tra le nuove aggiunte troviamo Matthew Mercer, che interpreterà Stryker e Smoke, Bayardo De Murguia come Sub-Zero e Kuai Liang, Emily O'Brien come Jade, Debra Wilson come D'Vorah, Matt Yang King come Kung Lao e Paul Nakauchi come Lin Kuei Grandmaster.



Ethan Spaulding dirigerà anche questo secondo capitolo la cui sceneggiatura sarà firmata da Jeremy Adams. Come nel primo film, Ed Boon, il co-creatore di Mortal Kombat sarà coinvolto nel progetto come consulente creativo. Al momento, non sappiamo quando inizieranno le riprese del film ed è difficile quindi ipotizzare anche una data d'uscita.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge che ha ottenuto un impressionante punteggio su Rotten Tomatoes di 90, anche se il suo punteggio del pubblico è leggermente inferiore a 86. Inoltre l'anno scorso alcuni rumors parlavano di un crossover tra Mortal Kombat e Looney Tunes, accadrà nel sequel? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.