Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, ecco il violentissimo final trailer del film

Mortal Kombat è famoso per essere una delle saghe videoludiche più apertamente violente, con teste mozzate, arti strappati e tanto sangue a condire il tutto. Il nuovo film di animazione, intitolato "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge" non sembra volersi discostare dal canone.

A produrre questo nuovo progetto di MK è Warner Bros. Come è possibile vedere dal trailer, ritroveremo tutti gli iconici personaggi: Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Sonya Blade, Raiden, Kitana, il mitico Johnny Cage ecc...

Il film sarà basato sulla origin story di Scorpion, sconfitto brutalmente da Sub-Zero e in cerca di vendetta. Ovviamente non poteva mancare un torneo a fare da sfondo alle vicende, e ogni personaggio avrà probabilmente la propria ragione per parteciparvi. A quanto pare non mancheranno le divertenti fatality e i momenti in cui gli spettatori potranno gustarsi gli effetti dei micidiali colpi sferrati sul cranio e sulle ossa dei malcapitati. Nel finale vediamo l'ingresso di Goro, che è spronato a dare il colpo di grazia all'avversario attraverso lo storico incitamento "Finish him!"

Il trailer si conclude con Johnny che esclama: "Spero che questa roba non finisca in un video". Beh, è esattamente quello che succederà, dato che il film uscirà il 12 aprile in digitale, e il 28 aprile nelle edizioni 4K Ultra HD Blu-Rey Combo Pack, Blu-Rey Combo Pack e Dvd. Per approfondire vi rimandiamo al primo trailer di MK Legends Scorpion Revenge.