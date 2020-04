Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, la nostra video-recensione

Dopo la nostra recensione di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, film d'animazione ispirato alla celebre saga di videogame picchiaduro, da oggi arriva online anche la nostra videorecensione.

Come al solito, potete visionarla sul nostro canale YouTube, oppure farla partire direttamente dal player che trovate all'interno di questo articolo.

Ricordiamo che Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è stato distribuito da Warner Bros. Home Entertainment dal 16 aprile ed è disponibile per l'acquisto sulle maggiori piattaforme digitali, come Apple Tv, Youtube, Google Play, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e tanti altri.

Basato sul videogioco dal successo globale creato da Ed Boon e John Tobias, il film è incentrato su Hanzo Hasashi, che a seguito del terribile massacro della sua famiglia per mano del glaciale mercenario Sub-Zero, viene esiliato nel Netherrealm, dove accetta di servire il sinistro Quan Chi in cambio della possibilità di vendicarsi: così torna in vita come Scorpion, un'anima perduta dedicata alla vendetta.

Nel film sono presenti anche tanti altri personaggi amati dai fan della serie, come Lord Raiden, il monaco Shaolin Liu Kang, l'ufficiale delle forze speciali Sonya Blade e la stella del cinema Johnny Cage, oltre ovviamente a tutte le Orde dei gladiatori del Regno Esterno di Shang Tsung, tutti decisi a diventare il nuovo campione del torneo del Mortal Kombat.

Per altri approfondimenti guardate il trailer del film in esclusiva per Everyeye.