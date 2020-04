Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, Sonya Blade pronta a combattere nella nuova clip

Dopo aver dato un'occhiata al mitico Johnny Cage è ora di prendere confidenza con un altro personaggio storico della saga. Come è possibile vedere dalla clip, troveremo infatti anche Sonya Blade nel film Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.

Ciò farà piacere ai fan della prima ora, dato che Sonya è stata uno dei primi personaggi femminili selezionabili nei picchiaduro di Mortal Kombat. Nella breve clip la vediamo con il tipico berretto militare, intenta a fare a botte in un piccolo vicolo affollato.

Non possiamo che provare compassione per il suo sventurato avversario, che nonostante tutto riesce ad avere la meglio in un primo momento, sbeffeggiando poi la lottatrice dicendole: "Sì, esatto. Questo non è il posto giusto per una ragazzina". Parole che innescano un flashback e riportano Sonya ai tempi del suo addestramento militare, durante il quale ebbe modo di provare il suo valore e la sua determinazione. È questo ricordo che la spinge a rialzarsi e a ricominciare a combattere.

Per saperne di più dovremo aspettare l'imminente uscita del film: il 14 aprile 2020 arriverà in digitale, mentre in Blu-ray e 4k Ultra HD a partire dal 24 aprile. Il film sembra riprendere in maniera perfetta la violenza tipica del videogioco, e per approfondire vi rimandiamo al trailer esclusivo di MK Legends Scorpion Revenge.