Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, il nuovo trailer in esclusiva per Everyeye

Mentre la produzione del nuovo live-action di Mortal Kombat è stata interrotta a causa della pandemia di Coronavirus, arriva in esclusiva per i canali di Everyeye il trailer di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, nuovo film animato tratto dal celebre picchiaduro.

Diretto da Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) su una sceneggiatura di Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! Vs. Teen Titans), il film vedrà nel cast vocale Joel McHale nei panni di Johnny Cage e Jennifer Carpenter in quelli di Sonya Blade. Tra i personaggi celebri del franchise che avranno un ruolo nella storia citiamo ovviamente Scorpion, Liu Kang, Sub-Zero e poi ancora Shang Tsung, Quan Chi, Kano, il celebre Raiden, Jax Briggs, Goro, Kitana e Demon Torturer.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è prodotto da Rick Morales e Jim Krieg, mentre Sam Register è il produttore esecutivo. Ed Boon della NetherRealms è invece consulente creativo del progetto.

La trama sarà basata sulla origin story di Scorpion, che dopo essere stato battuto brutalmente dall'eterno rivale Sub-Zero si rimetterà in sesto, deciso ad ottenere una sanguinosa vendetta. Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge sarà disponibile a partire dal 16 aprile per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 30 aprile sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Vvvid e Infinity.

