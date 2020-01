Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è il nuovo film animato targato Warner Bros.

A conferma dei rumor emersi nei giorni scorsi, The Hollywood Reporter ha rivelato che Warner Bros. ha dato il via libera per un film animato di Mortal Kombat che debutterà nella prima metà del 2020.

Diretto da Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) su una sceneggiatura di Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans), il film sarà intitolato Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge e vedrà nel cast vocale Joel McHale nei panni di Johnny Cage e Jennifer Carpenter in quelli di Sony Blade.

Tra le voci della pellicola troveremo anche Jordan Rodrigues come Lui Kang; Patrick Seitz come Scorpion e Hanzo Hasashi; Steve Blum come Sub-Zero; Artt Butler come Shang Tsung; Darin De Paul come Quan Chi; Robin Atkin Downes come Kano; David B. Mitchell come Raiden; Ike Amadi come Jax Briggs; Kevin Michael Richardson come Goro; Grey Griffin come Kitana e Satoshi Hasashi; e infine Fred Tatasciore come Demon Torturer.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è prodotto da Rick Morales e Jim Krieg, mentre Sam Register è il produttore esecutivo. Ed Boon della NetherRealms è invece consulente creativo del progetto. Potete dare un'occhiata al logo ufficiale del film in calce alla notizia.

Nel frattempo, lo ricordiamo, Warner sta collaborando con James Wan per portare su grande schermo anche una nuova versione live-action di Mortal Kombat, la cui uscita è stata recentemente anticipata al 15 gennaio 2021. D'altronde le riprese sono iniziata già da tempo: guardate Lewis Tan sul set di Mortal Kombat.