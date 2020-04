Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, il film è disponibile da oggi!

Uno dei più importanti franchise nella storia dei videogiochi prende vita in Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, il nuovo film d'animazione prodotto da Warner Bros. Animation in collaborazione con NeatherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment.

Il film, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, a partire da oggi 16 aprile è disponibile per l'acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 30 aprile sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Vvvid e Infinity.

Basato sul videogioco dal successo globale creato da Ed Boon e John Tobias, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge racconta la storia di Hanzo Hasashi, che dopo il terribile massacro della sua famiglia per mano del freddo mercenario Sub-Zero, viene esiliato nel Netherrealm. Qui accetta di servire il sinistro Quan Chi in cambio della possibilità di poter vendicare la sua famiglia, e torna in vita come Scorpion, un'anima perduta dedicata alla vendetta. Nel frattempo, nel Regno della Terra, Lord Raiden raduna un improbabile squadra di guerrieri d'élite - tra cui il monaco Shaolin Liu Kang, l'Ufficiale delle forze speciali Sonya Blade e la stella del cinema Johnny Cage - per salvare l'umanità: la missione è sconfiggere le Orde dei gladiatori del Regno Esterno di Shang Tsung, fino a diventare campioni del torneo di Mortal Kombat.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è diretto da Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) da una sceneggiatura di Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! Vs. Teen Titans). Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer del film in esclusiva per Everyeye e anche al violentissimo final trailer.