Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, la prima clip del film animato

Warner Bros. Entertainment ha pubblicato una nuova clip di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, nuovo film animato del franchise Mortal Kombat in arrivo il 14 aprile, diretto da Ethan Spaulding e scritto da Jeremy Adams, John Tobias e Ed Boon. Nella clip si mette in risalto il personaggio di Johnny Cage, doppiato da Joel McHale.

Oltre a Johnny Cage, la nuova clip - della durata di un minuto e trentasette secondi - include Liu Kang, Sonya Blade e Raiden. Per il momento nessun altro personaggio è stato rivelato ma presumibilmente Warner Bros. Entertainment sta pianificando di pubblicare diverse clip di questo tipo per presentare i personaggi che parteciperanno al film.



Il nuovo lungometraggio di Warner Bros. Animation - realizzato in coordinamento con NetherRealm Studios - arriverà in digitale il prossimo 14 aprile. Nel frattempo, due settimane dopo, il 28 aprile, verrà distribuito nelle versioni in 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack e DVD.

Basato sul famoso videogame creato da Ed Boon e John Tobias, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge mette in mostra il torneo tra i campioni di Outworld e Earthrealm, una competizione che alla fine determinerà il destino della Terra e di tutti i suoi cittadini.

Lord Raiden, protettore di Earthrealm, deve radunare i più grandi combattenti del suo regno per difenderlo dal malvagio Shang Tsung nella battaglia per porre fine a tutte le battaglie: Mortal Kombat.

Su Everyeye potete trovare il nuovo trailer in esclusiva di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, così come il violentissimo final trailer del film di Ethan Spaulding.