Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge arriva in streaming: tutti i dettagli!

Ottime notizie per i fan di Mortal Kombat: il nuovo film d'animazione tratto dal celebre videogame, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge arriverà molto presto in streaming per un periodo di tempo limitato.

L'opera sarà infatti disponibile dal 3 al 9 luglio sulla piattaforma Infinity Premiere: il film racconta la storia di Hanzo Hasashi che, dopo il terribile massacro della sua famiglia ad opera del freddo mercenario Sub-Zero, viene esiliato nel Nether Realm. Lì, a patto di servire il sinistro Quan Chi, gli viene data l’opportunità di vendicare la sua famiglia, e di colpo viene riportato in vita come Scorpion, un’anima perduta dedicata alla vendetta.

Nel frattempo, nel Regno della Terra, Lord Raiden raduna una squadra di guerrieri d’élite - il monaco Shaolin Liu Kang, l’ufficiale delle forze speciali Sonya Blade e la stella del cinema Johnny Cage - un’improbabile compagine di eroi con il compito di salvare l’umanità. Per farlo, dovranno sconfiggere le orde di gladiatori del Regno Esterno di Shang Tsung e diventare campioni del torneo Mortal Kombat.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge e anche alla nostra videorecensione disponibile sul canale YouTube. Se siete curiosi di avere un assaggio di ciò che vi aspetta, ecco una scena in anteprima con Sonya Blade.