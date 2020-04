Mortal Kombat Legends e Looney Tunes: un crossover epico è possibile?

Negli anni Mortal Kombat si è guadagnato il suo posto sul podio dei picchiaduro e tantissime sono state le feature con il mondo dei fumetti e della cultura pop: da Spawn alla Justice League, dal Joker a Terminator, in tanti sono passati dal ring del torneo di arti marziali. Che sia la volta di un crossover coi Looney Tunes?

Attenzione, di seguito potreste trovare alcuni spoiler su Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge!

Prima dei titoli di testa c'è infatti una scena che ha sorpreso molti fan: ecco infatti Duffy Duck danzare davanti il logo della Warner Bros. Animation, che di lì a poco si aprirà come una finestra dalla quale uscirà Scorpion, che lo trascinerà con sé nell'infernale dimensione della NetherRealm, studio creativo che creò il videogioco.

Nonostante le evidenti differenze stilistiche è pur vero che entrambi i franchise utilizzano la stessa logica cartoonesca per intrattenere il loro pubblico con gag e situazioni al limite tra la veridicità e l'ironia.

Inoltre non è detto che, grazie anche ritorno sulle scene dei Monstars in Space Jam 2, che potrebbero riprendere lo stile in 2D della pellicola anni '90, i vertici della Warner non decidano di proporre questo insolito esperimento ai fan dei loro iconici personaggi.

Cosa ne pensate? Come immaginate possa essere un film del genere? Come sempre, discutetene con noi nei commenti e scoprite tutti i dettagli di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge distribuito appena ieri.