Mortal Kombat Legends: Cage Match, Jennifer Grey tra le voci: ecco la prima immagine

Il franchise di Mortal Kombat negli ultimi anni sta trovando successo anche nel regno animato e Warner Bros. sta per lanciare un altro capitolo dal titolo Cage Match, che uscirà entro fine anno. La saga è iniziata nel 2020 con Scorpion's Revenge, Battle of Realms e Snow Blind. Ora è il turno dell'episodio su Johnny Cage.

Il film sarà diretto da Ethan Spaulding, con Jeremy Adams che torna come sceneggiatore dopo aver lavorato agli episodi precedenti e Rick Morales nelle vesti di supervising producer. Nel frattempo è stato annunciato l'elenco del cast vocale originale che parteciperà al film, con Jennifer Grey e Gilbert Gottfried tra le voci principali, insieme a Joel McHale e Robin Atkin Downes.



Nel frattempo online è stata pubblicata la prima immagine del lungometraggio, che mostra proprio il protagonista, Johnny Cage; sul sito è disponibile il trailer di Battle of the Realms, l'ultimo sequel.



La sinossi descrive così il film:"Luci al neon... Abiti con spalline imbottite... Salti da esplosione in slow motion... Nella Hollywood degli anni '80, la star action Johnny Cage sta cercando di diventare un attore di prim'ordine. Ma quando la sua co-star Jennifer scompare dal set, Johnny si ritrova catapultato in un mondo pieno di ombre, pericoli e inganni. Mentre inizia una sanguinosa avventura, Johnny scopre rapidamente che la Città degli Angeli ha più di qualche diavolo. Affronta una sinistra società segreta che trama un piano nefasto, ma la brutale lotta contro i guerrieri assetati di sangue del Netherrealm è solo all'inizio".



Siete pronti a vivere quest'avventura con Johnny Cage? Su Everyeye trovate la recensione di Scorpion's Revenge.