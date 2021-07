Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms: Johnny Cage, Sonya Blade in una clip dal film

Si avvicina il debutto del lungometraggio animato Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, sequel di Mortal Kombat Lengends: Scorpion's Revenge del 2020, e grazie a IGN possiamo ammirare una nuova clip dal film.

I fan di Mortal Kombat hanno ricevuto un piccolo regalo da Warner Bros. a inizio mese, quando è finalmente stato diffuso il il primo trailer di Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, e oggi ne è arrivato un altro.

Il sito IGN ha infatti condiviso una clip in esclusiva che vede Johnny Cage (Joel McHale) e Sonya Blade (Jennifer Carpenter) in una situazione apparentemente svantaggiosa per loro... Questo finché non arrivano i rinforzi! Per scoprire di chi si tratta, vi basta premere sul tasto play nel video in testa alla notizia.

Diretto da Ethan Spaulding (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, Batman: Assault on Arkham) e scritto da Jeremy Adams (Supernatural, Justice Society: World War II) in Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms "il nostro team di eroi è assediato dalle forze nemiche di Shao Kahn, che costringono Raiden e il suo gruppo di guerrieri a prendere parte al Mortal Kombat finale, quello che determinerà il destino di tutti i regni. Adesso i nostri eroi dovranno viaggiare per il Mondo Esterno per poter difendere la Terra e, allo stesso tempo, Scorpion dovrà trovare l'antico Kamidogu prima che venga utilizzato per resuscitare l'Unico, che significherebbe la distruzione di tutte le cose nell'universo. Il tempo è poco e la posta in gioco è alta in questo sequel pieno d'azione del viaggio di Mortal Kombat".