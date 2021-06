Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, ecco la data d'uscita del film animato Warner

Dopo aver annunciato il titolo ufficiale del film pochi giorni fa, Warner Bros. Home Entertainment rivela oggi la data d'uscita e anche la boxart ufficiale dell'atteso e interessante Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, sequel del riuscito e brutale Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge dello scorso anno.

Trattasi del prosieguo della storia dell'adattamento in chiave animata dell'omonima saga videoludica da cui è anche stato tratto il reboot cinematografico prodotto da James Wan, anche questo probabile primo capitolo di una nuova trilogia filmica. Battle of the Realms uscirà in 4K UHD e Blu-ray il prossimo 31 agosto in territorio americano, con i pre-ordini che apriranno il 28 giugno.



Diretto ancora una volta da Ethan Spaulding, Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms riprenderà la storia immediatamente dopo gli eventi del primo capitolo e seguirà la squadra di Eroi della Terra mentre combattono contro le forze nemiche di Shao Kahn, portando Raiden e i suoi guerrieri "verso la conclusione di un patto per lottare nel Mortal Kombat finale che determinerà il destino di tutti i regni".



Il film è scritto da Jeremy Adams e tornerà l'intero cast di doppiatori originali di Scorpion's Revenge, tra cui Joel McHale e Jennifer Carpenter.



