Mortal Kombat Legends: Battle of the Realm, il trailer del nuovo film è in arrivo!

Ricordate il lungometraggio animato Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge? È in arrivo il sequel, Mortal Kombat Legends: Battle of the Realm, e domani avremo modo di averne un piccolo assaggio con un primo trailer.

Mentre l'attenzione dei fan di Mortal Kombat è stata recentemente focalizzata tutta sul live-action di Mortal Kombat diretto da James Wan, c'è un altro progetto legato alla celebre saga videoludica che sta per fare il suo debutto.

Stiamo parlando, ovviamente, di Mortal Kombat Legends: Battle of the Realm, sequel animato di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, di cui potremo presto vedere le prime immagini grazie all'imminente trailer.

È infatti l'account ufficiale di Warner Bros. Entertainment a comunicarlo con un post su Instagram: "Una nuova leggenda ha inizio. Guardate il trailer per #MortalKombatLegends: Battle of the Realms domani, in esclusiva su @igndotcom" si legge nella caption del messaggio abbinato al poster promozionale.

Da quanto comunicato in precedenza, il film tratterà gli eventi immediatamente successivi a quelli che hanno concluso la precedente pellicola, e ci mostrerà come "Raiden e il suo gruppo di guerrieri saranno costretti a competere in un ultimo Mortal Kombat per determinare il destino di tutti i regni".

Mortal Kombat Legends: Battle for the Realms arriverà il 31 agosto in versione home video negli Stati Uniti, mentre attendiamo ancora notizie sulla distribuzione italiana.