Mortal Kombat, anche Kabal e Goro in azione nel nuovo spot ufficiale del film

È grazie a un nuovo spot ufficiale dell'attesissimo Mortal Kombat prodotto da James Wan che possiamo dare una nuova occhiata in azione a due combattenti del parterre del torneo d'arti marziali più brutale al mondo, per l'esattezza Kabal e Goro.

Sui combattimenti, in una recente intervista Simon McQuoid ha detto una cosa interessante, sostenendo che ci saranno molte coreografie studiate ad hoc che andranno a sostituire un montaggi forsennato, lasciando dunque entrare l'audience all'interno dell'azione come parte integrante e fondamentale del racconto. Audace e soprattutto in linea con il discorso dell'autenticità fatto poco sopra, il che rende a priori il film quanto meno coerente in termini di concept, si spera spettacolare anche nel risultato.



Questa la sinossi ufficiale del film:



"Il combattente di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, non è a conoscenza del suo retaggio o del motivo per cui l'Imperatore Shang Tsung di Outword ha inviato il suo migliore guerriero, Sub-Zero, un criomante ultraterreno, a dargli la caccia" si legge nella sinossi ufficiale diffusa da Warner. "Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade sotto suggerimento di Jax, un maggiore delle forze speciali che porta lo stesso marchio a forma di drago con cui è nato anche lui. Presto si ritrova al tempio di Lord Raiden, un antico dio e protettore di Earthrealm, il quale garantisce rifugio a coloro che portano il marchio. Qui, Cole si annela con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e il mercenario Kano, mentre si prepara ad affrontare i nemici dell'Outworld al fianco dei più grandi campioni della Terra in una battaglia ad alto rischio per l'universo."



Mortal Kombat uscirà al cinema e su HBO Max il prossimo 16 aprile 2021.