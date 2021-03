Mortal Kombat, Johnny Cage confermato nell'universo del film: quando lo vedremo?

L'assenza di Johnny Cage dal trailer di Mortal Kombat non è certo passata inosservata dai fan, dato che si tratta di uno dei personaggi più amati della serie di picchiaduro. Tuttavia, a giudicare dalle parole del produttore Todd Garner, sembra che in futuro ci sarà spazio anche per lui.

"Johnny Cage esiste nell'universo di Mortal Kombat" ha confermato infatti Garner in una recente intervista con Collider, durante la quale ha ribadito l'intenzione di realizzare un franchise di Mortal Kombat in stile Marvel Cinematic Universe. Il produttore ha spiegato che in futuro potrebbero arrivare dei capitoli con una piega più "campy" e fantastica, un approccio simile a quello utilizzato dai Marvel Studios per passare da film come Iron Man ai Guardiani della Galassia. E Johnny Cage sembra uno dei principali indiziati per una pellicola stand-alone o un diverso progetto di questo tipo.

Un indizio sul potenziale coinvolgimento di Johnny Cage in un futuro film era arrivato già a novembre 2019, quando lo sceneggiatore Greg Russo aveva rassicurato i fan rivelando di avere in mente "grandi piani" per il personaggio ispirato da Jean-Claude Van Damme. Tuttavia da allora non si è saputo più nulla, dunque è probabile che per vedere Johnny Cage al cinema ci sarà attendere ancora diverso tempo.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film dedicato a Johnny Cage o preferireste vederlo in azione insieme agli altri membri del roster? Fatecelo sapere nei commenti.