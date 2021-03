Mortal Kombat: Johnny Cage sarà centrale nel sequel, parola dei produttori

Uno tra i personaggi più amati dell'universo di Mortal Kombat sarà affrontato nel sequel del film in arrivo quest'anno al cinema, a confermarlo è stato il produttore della pellicola, Todd Garner, il quale ha anche spiegato in che termini il suo ruolo sarà centrale nell'economia del probabile Mortal Kombat 2. Il primo film è fissato per aprile.

Garner ha confermato in una nota che il ruolo di Johnny Cage sarà affrontato nel probabile sequel Mortal Kombat 2:

"Johnny Cage è ovviamente l'elefante nella stanza, e ci sono varie ragioni per cui il suo ruolo era problematico in questo film in particolare. Una è che ha una personalità molto importante. Ha bisogno del suo spazio, è molto difficile buttarlo nella mischia in un film dove c'è Kano. Quindi farlo fuori è stato molto facile, non solo per il film in questione ma per il sequel. Voglio il sequel e ho Johnny Cage che non è stato usato in questo primo film. Quindi ho un asso nella manica e magari mi faranno usare in modo ampio Johnny Cage nel secondo film.

"In secondo luogo, quando si pensa a Mortal Kombat, se pensate solo alla patina del film, ha un sentimento molto asiatico. Mi sentivo piuttosto infastidito nell'avere un protagonista bianco in questo contesto, è come se fosse stato fagocitato da Hollywood. Amo questi personaggi, quindi ci abbiamo dedicato parecchio tempo".

Il regista del film, in precedenza, ha spiegato perché ha diretto Mortal Kombat pur non essendo fan del videogame: "Quello che amo fare è riuscire a portare una sorta di autenticità, onestà e un ricco livello di complessità a personaggi come questi".

Come molti fan pensano, anche James Gunn è convinto che questo sia il momento giusto per un film su Mortal Kombat, che arriverà nelle sale americane il 16 aprile 2021, salvo ulteriori rinvii.