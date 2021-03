Mortal Kombat, James Wan sicuro: 'Era il momento giusto per un nuovo film'

Il suo sarà pure un parere interessato, ma James Wan sembra avere le idee piuttosto chiare: nel corso di un'intervista, infatti, il regista ha spiegato i motivi che lo spingono a ritenere che questo sia il momento giusto per l'uscita di un nuovo film su Mortal Kombat.

"Sono passati già 25 anni dall'uscita del primo film e i fan chiedevano a gran voce l'arrivo di una nuova trasposizione. Da grande fan dei videogiochi e dei film volevo anch'io vederne una nuova versione, e penso che sia il momento giusto per rivisitare una IP che è stata importantissima per il mondo dei videogiochi ma, forse, non altrettanto rilevante per quello delle trasposizioni cinematografiche" ha spiegato il regista.

Wan ha poi proseguito: "Sin dall'inizio io, Todd Garner e il mio team di Atomic Monster abbiamo provato grande entusiasmo nel crearne una nuova versione aggiornata con le attuali tecnologie e rispettosa dei toni fantasy, della violenza, del gore del gioco che i fan hanno sempre amato, cercando al tempo stesso di portare quelle storie sul grande schermo in una versione nuova, moderna, che possa attirare anche quelle nuove generazioni che non hanno troppa familiarità con il franchise".

Il nuovo teaser di Mortal Kombat, intanto, ci ricorda che manca solo un mese all'uscita del film; ecco, invece, i volti di tutti i protagonisti di Moral Kombat in un nuovo poster.