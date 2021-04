Mortal Kombat, l'interprete di Sony Blade: 'Ho sentito molta pressione per questo film'

Sonya Blade è una delle storiche lottatrici del franchise di Mortal Kombat, la prima donna in assoluto ad essere apparsa nel videogioco, unica nel primo capitolo, e nell'attesissimo film diretto da Simon McQuoid e prodotto da James Wan sarà interpretata dalla prestante e combattiva Jessica McNamee, recentemente intervistata da Collider.

Sulla sua preparazione ha rivelato: "Ho fatto un giro sul fandom. È davvero infinito. Ho trovato anche molto utile vedermi molti video su Youtube di persone che giocavano al videogioco, imparando a capire le sue dinamiche, le sue mosse e il suo spirito. E poi mi ha molto aiutato Simon McQuoid, il regista, che trovo un uomo straordinario, una persona gentile e preparata. È il suo primo film importante ma non è un novizio: ha diretto spot pubblicitari e ha lavorato anche con alcuni grandi titoli dei videogiochi. È stato messo sotto pressione nella sua carriera e questo è un film ad alta pressione. Anche per quanto riguarda Sonya, ho avvertito molte aspettative da parte dei fan, ma anche da parte dello studio".



Sui combattimenti, comunque, in una recente intervista proprio Simon McQuoid ha detto una cosa interessante, sostenendo che ci saranno molte coreografie studiate ad hoc che andranno a sostituire un montaggi forsennato, lasciando dunque entrare l'audience all'interno dell'azione come parte integrante e fondamentale del racconto. Audace e soprattutto in linea con il discorso dell'autenticità fatto poco sopra, il che rende a priori il film quanto meno coerente in termini di concept, si spera spettacolare anche nel risultato.

Mortal Kombat uscirà al cinema e su HBO Max il prossimo 23 aprile 2021. Avete già ascoltato il tema musicale del film di McQuoid? Fatelo: è una versione elettro-pop del classico tema del videogioco originale e sta già facendo impazzire i fan di tutto il mondo.



Vi lasciamo inoltre al nostro first look dei primi 12 minuti di Mortal Kombat. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita specifica per il mercato italiano, ma vi terremo aggiornati al riguardo, nella speranza che possa essere annunciata il prima possibile.