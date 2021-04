Mortal Kombat, l'incredibile omaggio di BossLogic a Scorpion

A dieci giorni dall'uscita ufficiale dell'attesissimo Mortal Kombat di Simon McQuoid prodotto da James Wan, il sempre più attivo BossLogic ha dedicato un'ultima sua straordinaria creazione al personaggio di Scorpion, che ricordiamo essere interpretato nel film da Hiroyuki Tanada.

Questa la sinossi ufficiale del film:



"Il combattente di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, non è a conoscenza del suo retaggio o del motivo per cui l'Imperatore Shang Tsung di Outword ha inviato il suo migliore guerriero, Sub-Zero, un criomante ultraterreno, a dargli la caccia" si legge nella sinossi ufficiale diffusa da Warner. "Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade sotto suggerimento di Jax, un maggiore delle forze speciali che porta lo stesso marchio a forma di drago con cui è nato anche lui. Presto si ritrova al tempio di Lord Raiden, un antico dio e protettore di Earthrealm, il quale garantisce rifugio a coloro che portano il marchio. Qui, Cole si annela con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e il mercenario Kano, mentre si prepara ad affrontare i nemici dell'Outworld al fianco dei più grandi campioni della Terra in una battaglia ad alto rischio per l'universo."



Mortal Kombat uscirà al cinema e su HBO Max il prossimo 23 aprile 2021. Nel cast del film troviamo anche Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson e Mehcad Brooks.



Vi lasciamo al nostro first look dei primi 12 minuti di Mortal Kombat.