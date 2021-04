Mortal Kombat: I fan vogliono Ryan Reynolds nei panni di Johnny Cage nel sequel

Era noto a tutti che il personaggio di Johnny Cage non sarebbe stato presente in Mortal Kombat, film con il quale la Warner Bros. ha organizzato il rilancio del franchise action e che porterà sicuramente ad altri film in calendario. Proprio la presenza di Cage nell'universo narrativo viene anticipata e sicuramente comparirà nell'eventuale sequel.

La presenza di Johnny Cage viene addirittura mostrata alla fine del film anche se il suo volto non viene rivelato. Questo perché il personaggio non è stato ancora soggetto al casting dalla produzione, così i numerosi fan del film hanno compiuto già la loro scelta per quel che riguarda la scelta dell'interprete: Ryan Reynolds. Il nome dell'attore è infatti comparso in numerosi post sui social che lo danno come preferito per il casting nei panni di Johnny Cage.

In questo modo, Reynolds andrebbe ad arricchire il suo curriculum per quel che riguarda i franchise cinematografici: dopo essere la stella del franchise di Deadpool ed essere comparso in quelli di Fast & Furious (era nello spin-off Hobbs & Shaw al fianco di The Rock e Jason Statham); Reynolds ricordiamo fa anche parte del franchise dei Pokemon, avendo doppiato il protagonista in Detective Pikachu (e apparso anche in carne ed ossa alla fine del film).

Che dire, non sarebbe affatto male vederlo nei panni di Johnny Cage. Diteci cosa ne pensate di questa scelta di fantacasting nei commenti.

Mortal Kombat è uscito negli USA al cinema e su HBO Max il 23 aprile 2021. Nel cast del film troviamo anche Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson e Mehcad Brooks.



Vi lasciamo al riadattamento del tema classico di Mortal Kombat per la colonna sonora e anche al nostro first look dei primi 12 minuti di Mortal Kombat.