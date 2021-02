Mortal Kombat: Hiroyuki Sanada è perfetto nei panni di Scorpion! Ecco la prima foto

Il trailer di Mortal Kombat è in arrivo, l'appuntamento è fissato per le 17:00 di oggi ora italiana ma nel frattempo Entertainment Weekly ha pubblicato sulle proprie pagine una succosa anteprima dedicata allo Scorpion di Hiroyuki Sanada.

L'acclamato attore giapponese, noto per The Twilight Samurai, L'ultimo samurai, The Wolverine e Avengers: Endgame, ha dichiarato:

"Non avevo mai giocato a un gioco di Mortal Kombat prima", ma per il suo ruolo di Scorpion, un combattente iconico del franchise, forse il più iconico, ha "fatto approfondite ricerche sul personaggio e la sua storia. Ha due parole famose, una battuta finale o qualcosa del genere, che mi sono davvero piaciute", dice Sanada. Il riferimento è al famoso "Vieni qui!", una frase che Scorpion grida spesso nei giochi di Mortal Kombat. "Quando ho eseguito quella mossa caratteristica e ho pronunciato quelle parole durante le prove sul set per la prima volta, ho avuto un'ottima reazione da parte del cast e della troupe", ha aggiunto Sanada. "Hanno detto, 'Sì! Aspettavamo da tempo questo momento.' Poi ho capito quanto sia popolare questa mossa!".

Sanada ha aggiunto: "Era la prima volta che interpretavo un famoso personaggio di un videogioco. Tutti conoscono le sue armi e il suo stile. Quindi, ho sentito molta pressione". Il film parlerà, in parte, della "nascita di Scorpion", ha dichiarato il regista Steve McQuoid. La sequenza di apertura è ambientata nel Giappone feudale, dove Scorpion viene assalito da Bi-Han (Joe Taslim) in quella che è l'ultima offensiva tra due clan in guerra.

Per par condicio, guardate il poster di Mortal Kombat dedicato a Sub-Zero.