Mortal Kombat, franchise in vista: l'attore di Sub-Zero ha firmato per 5 film!

Nel corso di una recente intervista promozionale Joe Taslim, interprete di Sub-Zero nell'attesissimo reboot di Mortal Kombat, ha rivelato interessanti retroscena relativi alla sua situazione contrattuale con Warner Bros.

Già in passato la major e la produzione del film non avevano fatto mistero dei propri piani in salsa franchise per il film di Simon McQuoid, ma Taslim ha confermato che il suo contratto parla chiaro: l'attore ha infatti dichiarato detto che lo studio lo ha fatto firmare per cinque film, ovvero il primo capitolo più quattro sequel.

Ma Warner Bros non ha ancora annunciato ufficialmente i prossimi film di quella che a tutti gli effetti vuole diventare una nuova saga cinematografica. Taslim ha spiegato perché: "Tutto verrà concretizzato se il primo capitolo avrà successo."

L'informazione comunque anticipa un aspetto che potrebbe essere molto importante per i fan: con Taslim a bordo per altri eventuali quattro episodi, sembra logico supporre che Sub-Zero sopravvivrà al torneo mortale del primo episodio. Inoltre, è facile ipotizzare che anche molti degli altri attori coinvolti nel reboot abbiano clausole contrattuali molto simili a quelle di Taslim. La pratica di bloccare gli attori per una serie di più film fin dal primo contratto firmato è diventata abbastanza comune per gli studi di Hollywood, tutti ormai incanalati dietro la scia di Kevin Feige e dei Marvel Studios. Che cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per il franchise? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat sarà distribuito domani 23 aprile negli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda il mercato italiano una data di uscita dev'essere ancora stabilita e comunicata. Come al solito vi terremo aggiornati, intanto gustatevi un'anteprima dei primi sette minuti di Mortal Kombat.